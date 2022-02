Torino, viola la quarantena e si presenta al bar senza Green Pass: denunciata una donna

di Luca Venturino 1 Febbraio 2022

Era positiva al Covid-19, ma evidentemente la voglia di un caffè al bar era troppo forte: è la storia di una donna di Borgaro, vicino Torino, che ha violato l’obbligo di quarantena per recarsi in un locale del centro. Ma i problemi non finiscono qui: una volta che le bariste le hanno chiesto di mostrare il Green Pass, lei ha presentato un certificato rilasciato dal dottor Giuseppe Delicati, medico no vax radiato dal Servizio Sanitario Nazionale.

Sul momento tutto sembrava doversi risolvere per il meglio: le bariste si sono attenute al loro dovere e si sono rifiutate di servire la cliente, che ha semplicemente girato i tacchi e abbandonato il locale. Il giorno dopo, però, ecco che la donna sfoga la sua rabbia sui social, minacciando il sindaco e le povere bariste, colpevoli di non averla servita. Peccato che lo stesso primo cittadino di Borgaro, Claudio Gambino, abbia letto il post e contattato gli agenti della polizia locale, che hanno scoperto la violazione dell’obbligo di quarantena e denunciato la donna alla Procura di Ivrea.