Toscana: incendio nella zona del Chianti, a rischio diverse aziende agricole

In Toscana è scoppiato un brutto incendio nella zona del Chianti: sono a rischio diverse case e aziende agricole con annessi vigneti e campi.

di Manuela 1 Agosto 2022

Andiamo in Toscana perché è scoppiato un brutto incendio in località Meleto, a Greve, zona di produzione del Chianti: sono a rischio diverse case e aziende agricole, inclusi campi e vigneti.

Poco dopo il mezzogiorno a Meleto è stato avvistato un rogo dalle pattuglie di volontari antincendi. Secondo quanto riferito, le fiamme sarebbero partite da un’oliveta e da qui si sarebbero propagate molto velocemente lungo una pineta in lieve pendenza. Subito sul posto sono arrivate 10 squadre di volontariato antincendi, un direttore delle operazioni e due elicotteri.

Questo perché la zona ha una vegetazione che rende facile il propagarsi delle fiamme, oltre al fatto che è una zona di produzione di vino e olio di pregio, con parecchie case e aziende agricole.

Purtroppo il meteo della zona, in questi giorni, è a favore degli incendi, motivo per cui Eugenio Giani, presidente della regione Toscana, ha fatto sapere su Facebook che stanno valutando se sia il caso di mandare sul posto altre squadre e mezzi aerei. Questo anche perché il lavoro di bonifica da svolgere per evitare che le fiamme distruggano i vigneti del Chianti e le piante d’olivo è notevole.

Purtroppo è probabile che questo non sarà l’ultimo incendio di questa torrida estate: la siccità e le alte temperature, infatti, hanno fatto aumentare del +153% il numero di incendi nel 2022.