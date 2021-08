In Toscana alcune aziende vinicole lamentano una vendemmia a rischio: per i lavoratori stagionali è difficile avere il Green Pass in quanto nei paesi di origine sono indietro con le vaccinazioni.

di Manuela 4 Agosto 2021

Alcune aziende vinicole della Toscana parlano di una vendemmia a rischio: gli stagionali esteri non hanno il Green Pass. O meglio: i paesi da cui provengono spesso sono indietro con le vaccinazioni, motivo per cui per loro è più difficile ottenere il certificato.

A rivelare questa problematica è stato Ritano Baragli, presidente della Cantina Sociale Colli Fiorentini. Secondo Baragli potrebbero sorgere delle difficoltà nel reperire la manodopera per la vendemmia. E questo perché quella che di solito assumono nei loro vigneti proviene da paesi esterni che sono indietro con le vaccinazioni.

Questo vuol dire che molti raccoglitori potrebbero non riuscire a ottenere il Green Pass necessario per arrivare in Italia. Il che significa anche che questa vendemmia 2021, iniziata da pochissimo, potrebbe essere quella più meccanizzata nel corso degli ultimi anni.

Baragli ha spiegato che molti produttori, per cercare di ovviare a questo problema, hanno dovuto acquistare delle vendemmiatrici. Tuttavia alcuni lavori non possono essere fatti dalle macchine e richiedono per forza la presenza dell’uomo: le aziende potrebbero avere problemi seri nel reperire il personale stagionale necessario.

A questo problema si aggiunge quello relativo alle bizze del meteo: prima le gelate primaverili, poi la siccità dell’ultimo periodo hanno ridotto la produzione di un 40% nelle stime. E in alcune zone i danni sono stati anche maggiori.