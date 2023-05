Totò Cuffaro tradito dalla pronuncia: la citazione di Martin Luther King diventa “I am a drink”

Totò Cuffaro, ex presidente della regione Sicilia, durante un'intervista è stato tradito dalla pronuncia: la celebre citazione di Martin Luther King, "I have a dream" è diventata "I am a drink"

di Manuela Chimera 22 Maggio 2023

Totò Cuffaro, ex presidente della regione Sicilia, in vista delle imminenti elezioni comunali del 27 e del 28 maggio, ha rilasciato un’intervista a TV Europa. Durante l’intervista ha ricordato il famoso discorso di Martin Luther King, citando anche la sua frase più famosa, “I have a dream”. Solo che la pronuncia inglese ha un po’ tradito Cuffaro ed ecco che la frase è diventata “I am a drink”. E la cosa ha scatenato l’ilarità del web.

Totò Cuffaro e la frase “I am a drink”

Il fatto è che pronunciando così la frase, si passa da quella di MLK che vuol dire “Io ho un sogno” a quella di Cuffaro che significa “Io sono un drink”. Di politici che pronunce inglesi alternative abbiamo già dei precedenti: tutti ricordiamo il “Shish” di Matteo Renzi, vero?

In questo caso Totò Cuffaro, un tempo presidente della regione Sicilia e adesso neo segretario nazionale della DC, durante un incontro col candidato sindaco democristiano Salvatore Pitrola a Ravanusa, è stato intervistato da TV Europa. Durante l’intervista, per l’appunto, ha pronunciato a modo suo la frase di Martin Luther King (o “Martin Luther Kinghe”), variando poi nel corso del discorso tale citazione: prima ha detto “I am a drink”, poi dopo un po’ “We have a drink” (“Noi abbiamo un drink”), quando ha parlato del suo sogno di creare un “grande partito di idee e valori, con tante idee e tanti giovani”.

Nel video, poi, Cuffaro ha spiegato che il suo ruolo in politica sarà quello dell’“allenatore”: non rientra nei suoi piani candidarsi. Ovviamente il web non ha fatto passare in sordina questa pronuncia ed ecco che sotto al video si sono scatenati i commenti più ilari:

“Martin luther King disse ” I have a Dream”, qualcuno a capito Drink!”

“Però diteglielo a Cuffaro che si dice ed ha e a dream e non drink”

“Come si può citare martin luter king che aveva un grande sogno e che ha pagato caro quel sogno. Quel sogno non si beve ma si vive.

I HAVE A DREAM e non drink. Capito DREAM è sogno 😔😔😔😔 Che delusione questa politica”

Per par condicio, anche nei Commenti qualche problema linguistico c’è stato:

“Si un partito serio con le sue idee democratiche che esalta le idee di Mater Luter king imparate nelle vita”

Qui potete vedere il video integrale di TV Europa con l’intervista a Totò Cuffaro, mentre qui trovate uno spezzone: