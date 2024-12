Tra le 10 maggiori acquisizioni del 2024 c’è anche spazio per il food

Le ultime ore dell’anno sono (anche e soprattutto) tempo di bilanci, di conti, di somme; di paragoni più o meno brillanti con l’anno precedente. Ebbene, questa volta i numeri non deludono: secondo quanto riportato dalla redazione di Forbes il patrimonio complessivo mosso da fusioni e acquisizioni nel 2024 è nettamente superiore rispetto al 2023. E c’è anche spazio per il mondo del food.

Parola ai numeri, dunque. Nel 2024 sono stati mossi 3500 miliardi di dollari, in crescita del 15% su base annua, secondo un rapporto di Bain & Company. Non è tutto oro quel che luccica, però: a causa “del persistere di tassi elevati e di un ambiente normativo più rigido”, il totale impallidisce rispetto al picco di 6.100 miliardi raggiunto nel 2021.

La classifica delle più importanti acquisizioni del 2024

Il mondo del cibo, dicevamo, è presente con una performance di tutto rispetto: una sola voce tra le prime dieci posizioni, ma la seconda in assoluto. Come si suol dire: pochi ma buoni. Al primo posto, di fatto virtualmente irraggiungibile, c’è l’acquisizione da 64,5 miliardi di dollari di Pioneer Natural Resources da parte di ExxonMobil, risalente al mese di maggio. A noialtri, curiosi ma anche e soprattutto golosi, interessa però soprattutto la medaglia d’argento.

Le Pringles valgono 36 miliardi di dollari, titolavamo a metà agosto. Per carità, a mettere tutti i puntini sulle i sarebbe opportuno sottolinare come la cifra in questione sia la valutazione di Kellanova, l’azienda di cui le celeberrime patatine tubolari fanno parte, ma poco cambia.

Il secondo posto nella classifica delle più importanti acquisizioni del 2024 va dunque all’accordo raggiunto tra Mars, altro colosso dei dolciumi, e Kellannova, produttore di snack come (per l’appunto) Pringles e i cracker Cheez-It. Le carte indicano un valore complessivo di 35,9 miliardi di dollari: si tratta della maggiore transizione nel settore di riferimento da dieci anni a questa parte.

Il resto della classifica, cifre da capogiro a parte, è di poca (o nulla) rilevanza per il mondo del food. Medaglia di bronzo per l’acquisizione di Discovery Financial da parte di Capital One (35,3 miliardi di dollari); quarto posto per Ansys acquisito da Synopsys (35 miliardi); e poi distacco significativo verso il quinto (Endeavor nelle mani di Silver Lake, 25 miliardi) e il sesto posto (Frontier Communications da parte di Verizon, 19,6 miliardi di dollari).

A chiudere la top 10, spiega Forbes, troviamo l’acquisizione di Srs Distribution da parte di Home Depot (da 18,25 miliardi di dollari); l’acquisizione di Catalent da parte di Novo Holdings (16,5 miliardi di dollari); la vendita di Trust Insurance Holdings (15,5 miliardi di dollari) e il passaggio di Juniper Networks nelle mani di di Hewlett Packard Enterprise (14 miliardi).