Tra Piemonte e Liguria è nato il cammino della Maddalena, dove provare il piacere della complessità (gastronomica e non)

Un viaggio interessante tra monumenti religiosi, percorsi di trekking naturalistico e l'inevitabile gastronomia, in zone che ne sono molto ricche.

Il turismo slow, più che una moda, questa estate probabilmente sarà una necessità. Con la crisi petrolifera ci si può disperare, oppure tentare soluzioni alternative che possano immaginare un futuro un po’ più sicuro e decisamente più sostenibile. Per questo fa piacere sapere che in Italia abbiamo un nuovo cammino, istituito sulle rotte di mercanti e pellegrini tra il sud del Piemonte e la Liguria e dedicato a una figura spirituale, come spesso avviene per questi percorsi — si pensi a quello celebre di Santiago de Compostela — nello specifico alla figura di Maria Maddalena, una santa che solitamente piace anche a chi non si occupa troppo di religione cattolica.

Si tratta di un itinerario che attraversa un paesaggio vario, tra colline, pianure e mare, lungo percorsi ancora poco battuti, e che crea un legame tra territori molto noti (le Langhe) e altri meno conosciuti, almeno dal grande pubblico, come l’area del Monregalese intorno a Mondovì. Il percorso termina al mare, a Finale Ligure, in provincia di Savona.

Se vogliamo individuare alcune tappe monumentali che segnano il percorso, si parte dalla chiesa della Maddalena ad Alba, che sorge proprio a metà di via Maestra: un edificio del XIII secolo, ricostruito in stile barocco da Bernardo Vittone nel 1732. Una delle tappe intermedie, ma importanti, è la chiesetta dedicata a Maria Maddalena ai Vernagli, a Montaldo di Mondovì, proprio nel paese dell’associazione Blu Genziana, la quale, attraverso la sua presidente Enrica Noceto, si è fatta promotrice della creazione del nuovo cammino della Maddalena, e della messa in rete di tutte le competenze necessarie. Il percorso termina a Finale Ligure, nella chiesa barocca dedicata proprio a Maria Maddalena.

Un cammino che diventa subito un percorso enogastronomico

L’idea del percorso è l’eterogeneità e la collaborazione, due parole che oggi potrebbero essere un programma politico ma, ahimè, non lo sono. Nell’ottica della collaborazione si lavora su più livelli: quello artistico, quello sportivo (le associazioni di trekking hanno segnalato i sentieri migliori) e quello naturalistico.

Non sarà tuttavia sfuggito a nessuno che si tratta anche di un percorso che tocca tappe gastronomiche che sono tra i greatest hits di quella parte d’Italia, anche se sono tutte caratterizzate da stili molto diversi. Si parte, ovviamente, dai cibi delle Langhe, il reame dei prodotti nobili e celeberrimi: il tartufo bianco, magari affettato sui tajarin dai 40 tuorli, i grandi vini, ma anche le nocciole tonde gentili delle Langhe, I.G.P. un tempo celebre ingrediente dalla Nutella.

Nella zona di Mondovì si passa poi a una cucina più contadina, con una predilezione per le castagne, che qui crescono rigogliose in una parte del territorio delle castagne di Cuneo I.G.P. e che un tempo garantivano un surrogato del pane a chi non poteva permetterselo. Ma questo è anche il territorio delle paste di meliga, i biscotti a base di farina di mais, e di formaggi famosissimi come il Raschera e, poco più in là, del Castelmagno.

Infine si arriva in Liguria, nella zona del Savonese, una cucina di mare meno nota di quella genovese: le acciughe marinate, i carciofi di Albenga, un PAT (prodotto agroalimentare tradizionale) e gli amaretti di Sassello, la formaggetta savonese, e il chinotto (il frutto, non la bevanda), solo per citare i prodotti più noti.

La complessità è un valore da preservare: garantisce un piacere molto più profondo e di maggiore durata rispetto al mordi e fuggi. Potremmo trarre lo spunto da questi tempi nefasti per provare ad addentrarci di più nella complessità di un viaggio. Le vacanze possono aspettare.