Tra riscaldamento climatico e sfruttamento, iniziate a scordarvi il salmone dell’Alaska

Ve la facciamo semplice: gli oceani non sono mai stati così caldi, ma i fiumi non se la passano meglio. Il risultato? Alcune specie, come il salmone dell’Alaska, hanno sempre più difficoltà a completare il proprio ciclo riproduttivo e migratorio, e questo rischia di compromettere pesantemente i suoi numeri.

I fiumi dell’Alaska ospitano tutte e cinque le specie di salmone del Pacifico: tutte loro nascono in acqua dolce e trascorrono un po’ di tempo lì prima di trasferirsi verso l’oceano, che ha la giusta abbondanza di risorse e spazio per permettere loro di nutrirsi e crescere a dovere.

Giunto il momento, i salmoni tornano dunque nello stesso corso d’acqua in cui sono nati, per riprodursi e infine morire. Tutto chiaro, e anche già piuttosto noto: ma che succede quando le temperature del corso d’acqua in questione sono aumentate vertiginosamente?

Schiacciati tra il maglio del clima e l’incudine degli allevamenti

I salmoni sono pesci particolarmente sensibili alla temperatura, e pertanto possono prendere la decisione di migrare verso habitat più freddi: ad esempio, come spiega il professor Peter Westley dell’Università di Fairbanks alla BBC, sempre più esemplari hanno preso a riprodursi nei fiumi artici, in regioni che storicamente sono sempre state considerate troppo fredde. Non tutti riescono ad affrontare il viaggio, però.

“Le migrazioni di questo tipo sono impegnative” ha spiegato Westley. Predatori, energie da spendere in più, e carenza di cibo nelle regioni più fredde sono solo alcune delle sfide da affrontare. Un gioco di compromessi: e per chi invece decide di rimanere al sud?

“Nelle parti più meridionali dell’Alaska l’acqua sta diventando così calda che i salmoni stanno morendo e basta”, ha rilevato Westley. Tra i luoghi più colpiti c’è il fiume Yukon, che ha origine nelle montagne costiere del Canada e scorre per 3.184 km in un ampio arco fino al Mare di Bering: “Questo sarà il quinto anno senza pesca“, ha spiegato Eva Dawn Burk, una pescatrice locale.

“Abbiamo sofferto molto il caldo nel 2019″, ha continuato. ” I salmoni galleggiavano morti nel fiume e abbiamo visto salmoni deviare verso corsi d’acqua più freddi molto più a valle. Dopodiché, tutto è stato chiuso”. Ma le difficoltà non finiscono qua: ci sono i danni causati dalla pesca a strascico, che ha martoriato i fondali marini decimando le fonti di cibo, e ancora la concorrenza rappresentata dai pesci che crescono negli allevamenti.

Il cibo è sempre più scarso e le bocche da sfamare, considerando la mole del flusso di esemplari (spesso malati) da allevamento (ogni anno vengono rilasciati circa 900 milioni di avvannotti), sono sempre di più. A farne le spese sono le specie autoctone: dove andranno i salmoni dell’Alaska?