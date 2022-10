Trapani, intossicazione alimentare per gli studenti di elementari e materne: sospesa la mensa

Numerosi bambini delle scuole elementari e materne in un Comune in provincia di Trapani hanno lamentato sintomi da intossicazione alimentare.

di Luca Venturino 21 Ottobre 2022

Numerosi bambini delle scuole elementari e materne in quel di Alcamo, comune situato in provincia di Trapani, sono stati portati all’ospedale cittadino dopo aver accusato malori riconducibili a un caso di intossicazione alimentare. Al momento le autorità locali stanno indagando l’azienda che di fatto si occupa della fornitura dei pasti per la somministrazione della mensa scolastica, e alla luce delle numerose segnalazioni hanno ritenuto opportuno sospendere il servizio per ragioni precauzionali e per la “tutela della salute pubblica e dei minori”.

Non ci sono dati certi circa il numero di studenti attualmente ricoverati in ospedale, ma dai referti sono emerse diverse diagnosi di una sospetta “tossinfezione alimentare da contaminazione da salmonelle” – una eventualità che comprensibilmente ha attirato l’ira delle autorità competenti. “Non è ammissibile che i nostri bambini non fruiscano di alimenti di ottima qualità” hanno commentato il sindaco Domenico Surdi e l’assessore ai Servizi scolastici Mario Viviano, sottolineando come si impegneranno a ripristinare il servizio mensa nel più breve tempo possibile in maniera congrua “ai canoni della sana e ottimale alimentazione”.

“Abbiamo dovuto sospendere il servizio della mensa scolastica delle scuole che fruiscono di un servizio mensa con i pasti veicolati dall’esterno” hanno concluso i due “poiché abbiamo ricevuto svariate segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici che lamentano e fanno rilevare la scarsa qualità del cibo. Pertanto ci siamo attivati immediatamente con l’Asp e le autorità competenti perché vengano fatti, nel più breve tempo possibile, tutti gli accertamenti del caso”.