Trattoria “da Piero” a Mondello (Palermo): Baby K ospite a sorpresa

Baby K ha scatenato i fan dopo una visita alla trattoria “da Piero” a Mondello, quartiere di Palermo. La rapper italiana, in cima alle classifiche in questi giorni grazie alla canzone fatta in collaborazione con l’influencer Chiara Ferragni, è stata a cena nella celebre trattoria del quartiere turistico per eccellenza della città.

La voce della presenza di Baby K si è sparsa velocemente nel quartiere e nella piazza si è rapidamente formata una folla di giovani fan in cerca di un autografo o un selfie con il loro idolo. Alla fine, proprio per loro, Baby K ha intonato un pezzo di una delle sue canzoni-tormentone di qualche estate fa, “Roma-Bangkok”. In trattoria la cantante – al secolo Claudia Nahu – ha mangiato la specialità della casa, raccontano con orgoglio i ristoratori.

Si tratta della “Margherita Piero”: pasta con vongole, gamberetti, pomodoro e mollica tostata. Poi un’insalata di polpo. E c’è chi racconta che, all’ingresso nel locale, abbia urlato al pubblico il suo nome: “BABY K!” come fa per annunciarsi prima di ogni sua canzone.

Naturalmente su quest’ultimo punto stiamo scherzando, ma per il resto l’avvistamento palermitano di Baby K è reale, basta chiedere ai proprietari della trattoria. “Ha ammesso di essere stata davvero bene e siamo fieri di tutto ciò”, hanno raccontato i titolari ai giornalisti locali.

[Fonte: Palermo Today]