Trentodoc è la bollicina più premiata ai campionati del mondo

Trentodoc raccoglie al The Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC) 22 ori e 50 argenti: è la bollicina italiana più premiata.

di Valentina Dirindin 30 Ottobre 2021

Trentodoc è la bollicina metodo classico italiana più premiata al The Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC), concorso internazionale dedicato alla spumantistica. Il concorso, a cui quest’anno hanno partecipato produttori provenienti da oltre 19 Paesi diversi con 1000 etichette, ha premiato le “bollicine di montagna” con 72 medaglie – 22 ori e 50 argenti.

Ad aver ricevuto la medaglia d’oro sono stati: Altemasi 2017 Magnum, Altemasi 2016 Blanc de Noir, Altemasi 2013 Graal Magnum, Borgo dei Posseri 2017 Tananai, Borgo dei Posseri 2015 Tananai Zero, Cantina Sociale di Trento NV Cuvée 600 Uno, Ferrari NV Brut, Ferrari NV Brut, Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs, Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs, Ferrari NV Maximum Rosé, Ferrari 2015 Perlé, Ferrari 2015 Perlé Rosé, Ferrari 2014 Perlé, Ferrari 2012 Perlé Bianco, Ferrari 2012 Perlé Nero, Ferrari 2011 Perlé Bianco, Ferrari 2008 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, Maso Martis 2014 Rosé Magnum, Maso Martis 2010 Madame Martis, Revì 2016 Brut, Villa Corniole 2017 Salísa Brut.

“Ogni anno lo Champagne & Sparkling Wine World Championship rappresenta un importante ed autorevole appuntamento che ci permette di confrontare la nostra spumantistica Trentodoc con le migliori produzioni di tutto il mondo. Anche per il 2021 vediamo crescere l’apprezzamento dei nostri prodotti, con ben 22 medaglie d’oro e 50 d’argento. Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di questo risultato e certi che per i nostri associati continuerà a rappresentare uno stimolo per il continuo miglioramento qualitativo”, ha commentato Enrico Zanoni, Presidente dell’Istituto Trento Doc.