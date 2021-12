Treviso, affronta un incendio in pizzeria per sventare un’esplosione

Un incendio in una pizzeria in provincia di Treviso è stato domato dall'intervento tempestivo di un cittadino che si è gettato tra le fiamme.

di Luca Venturino 28 Dicembre 2021

Attimi di terrore in quel di Cimadolmo, in provincia di Treviso, dove una pizzeria è stata avvolta dalle fiamme di un incendio che rischiava di dilagare fino ai condotti del gas. A sventare l’esplosione ci ha pensato un cittadino del comune che, armato di estintore e coraggio, ha affrontato le fiamme tenendole a bada fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno poi messo in sicurezza il locale.

E Hafid – questo il nome del coraggioso cittadino – è immediatamente innalzato a supereroe locale: “Un ragazzo davvero coraggioso. Gli conferirò un encomio solenne e la cittadinanza onoraria”, ha raccontato il sindaco Giovanni Ministeri. ” Davanti ad una situazione di emergenza quest’uomo non si è voltato dall’altra parte, affrontando il pericolo per proteggere la comunità dove vive. C’era reale pericolo che le fiamme arrivassero alle conduttore del gas. Abbiamo ancora vivo il ricordo di ciò che è accaduto pochi giorni fa in Sicilia, dove a seguito di uno scoppio sono crollate delle palazzine. Ci siamo attivati subito per scongiurare un dramma simile. Sono molto orgoglioso dei miei concittadini”.