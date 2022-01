Treviso: bar e ristoranti non trovano personale e mettono una penale di 1000 euro per chi si licenzia

di Valentina Dirindin 22 Gennaio 2022

Una penale di mille euro per chi si licenzia prima dello scadere del contratto: è la soluzione – un tantino drastica – trovata dai bar e i ristoranti di Treviso per risolvere il problema della carenza di personale.

Una clausola è infatti stata inserita in alcuni contratti a tempo determinato per i dipendenti di esercizi pubblici e ristoranti: “Le parti qui firmatarie concordano che le eventuali dimissioni anticipate comporteranno l’applicazione di una penale pecuniaria valutata consensualmente in € 1000 (mille), fatta salva l’ulteriore possibilità di richiesta di risarcimento del danno”. Insomma, se te ne vai prima dello scadere del tuo contratto mi devi pagare, e addirittura potrei chiederti i danni. Invece io datore di lavoro, volendo, posso decidere di licenziarti quando voglio.

L’inserimento della clausola ha ovviamente fatto infuriare i sindacati: “Nella sostanza è una scelta di intimidazione che non può essere accettata, nonostante in un momento di necessità il lavoratore apponga la firma sulla lettera di assunzione”, dice Alberto Irone, segretario della Filcams Cgil di Treviso. “C’è una disciplina giuridica che dice che se sono assunto a tempo determinato e mi allontano prima del termine, in linea teorica, il datore può rivalersi per il periodo lasciato scoperto. Ma qui accade una cosa diversa: è una penale consensuale che viene imposta a priori. È la prova di come le garanzie dei lavoratori si riducano sempre di più”.