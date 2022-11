Treviso, famiglia di escursionisti viene aggredita da una mandria di mucche

di Luca Venturino 4 Novembre 2022

Una simpatica gitarella in famiglia ha rischiato di trasformarsi in tragedia: ci stiamo riferendo a quanto accaduto a una famigliola di cinque individui sulle pendici della Cima Grappa, in provincia di Treviso. Durante una tranquilla escursione, infatti, il gruppo è stato aggredito da una mandria di mucche, che hanno prontamente accerchiato e in seguito buttato a terra il padre, un uomo di 46 anni. Gli animali, evidentemente timorosi che qualcuno potesse fare del male ai loro cuccioli, hanno preso a calpestare e a trascinare per terra l’uomo, che fortunatamente è riuscito a rifugiarsi in una buca nel terreno dove le mucche non riuscivano a raggiungerlo.

Sul posto, in seguito alla richiesta di soccorso, sono arrivati un medico e un infermiere del Suem di Crespano; anche se da quanto è trapelato dai rapporti redatti dalle forze dell’ordine pare che sia stato allertato anche l’elicottero di Treviso in quanto, dalle prime informazioni, pareva che tutti e cinque fossero rimasti gravemente feriti. Il padre ha riportato contusioni multiple e attualmente si trova all’ospedale di Castelfranco Veneto per le cure del caso, ma i medici escludono eventuali complicazioni; mentre gli altri famigliari – la moglie e i figli, tutti e tre minorenni – sono risultati del tutto indenni, anche se comprensibilmente sotto shock.