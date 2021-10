Trieste, a novembre prima edizione di OKÚS, rassegna di cultura enogastronomica

di Dissapore 25 Ottobre 2021

Cibi internazionali e vini locali si incontrano a Trieste, nella prima edizione di quello che promette di essere un appuntamento interessante per la cultura enogastronomica: si chiama OKÚS, e si terrà dal 19 al 21 novembre, sotto l’ala di Slow Food Italia, tra Trieste, Carso e Istria. Laboratori, cene e degustazioni professionali con la possibilità di scoprire e conoscere il meglio delle produzioni casearie internazionali a latte crudo, conserve a base di pesce prodotte sul suolo nazionale, i prodotti dei Presìdi di Slow Food del Friuli-Venezia Giulia, nonché i vini e i vignaioli locali. La tre giorni è inserita in una rassegna più grande, che si tiene sempre a Trieste nei giorni successivi e che quest’anno arriva alla sua terza edizione, conosciuta come Farmer & Artist.

Il programma di OKÚS, TRIESTE FOOD LAB: si parte venerdì 19 novembre con la presentazione dell’Atlante gastronomico dei Presìdi Slow Food, il volume appena pubblicato che racconta il progetto di tutela della biodiversità, presso l’Antico Caffè San Marco. Il giorno dopo, sabato 20 novembre l’Hotel Savoia Excelsior Palace a Trieste ospita una serie di appuntamenti speciali per tutti gli appassionati del cibo sano e genuino: in programma sei Laboratori del Gusto curati da Slow Food e dedicati a Cheese e Slow Fish, in abbinamento ai vini del territorio. Tra gli ospiti di fama internazionale l’affinatore francese Joseph Paccard e i produttori campani del Presidio Slow Food delle alici di menaica. A conclusione della giornata di sabato c’è una cena di gala con i prodotti dei Presìdi Slow Food del Friuli-Venezia Giulia, con i formaggi locali, il tutto in abbinamento ai vini dei vignaioli della rete d’impresa Carso Kras presenti nella guida Slow Wine 2022. La domenica mattina ci sarà la possibilità di visitare le cantine locali e conversando con i vignaioli si assaggeranno i loro vini.

Tutte le informazioni circa gli eventi saranno disponibili sul sito internet Trieste.Green, dove si potranno anche comprare i biglietti per le varie attività in calendario, dal 28 ottobre 2021. Tutti gli appuntamenti prevedono uno sconto ai soci Slow Food.