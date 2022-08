Trieste, avvistato un esemplare di pesce scoiattolo: è la prima osservazione nei mari italiani

di Luca Venturino 24 Agosto 2022

Il pesce scoiattolo è una specie proveniente dalle acque dell’Oceano Atlantico e che, per la prima volta nella storia, è stato osservato nell’Area marina protetta di Miramare a Trieste, gestita dal WWF. L’avvistamento in questione, il primo in assoluto di questa specie per l’Adriatico e per tutti gli altri mari italiani, è avvenuto durante un’immersione notturna; ed è stato successivamente confermato da altre uscite di monitoraggio effettuate dai ricercatori dell’Area, che ne hanno completato l’identificazione. Si tratta, secondo quanto si può apprendere dai rapporti, di un esemplare adulto di circa 16 centimetri, provvisoriamente determinato come Holocentrus adscensionis, per la prima volta avvistato nel Mediterraneo nel 2016 nelle acque che cingono l’isola di Malta.

La stessa Riserva ha annunciato che non è stato possibile fino a ora effettuare indagini e misure biometriche sull’esemplare in questione, e che la codifica del Dna barcoding svolgerebbe un ruolo importante nell’identificazione certa: secondo le ipotesi avanzate dagli esperti, la sua presenza potrebbe essere legata al traporto marittimo. In questo contesto, il suo insediamento in un luogo così lontano dalla sua zona di origine potrebbe essere stato facilitato dal “prolungato periodo pelagico di pre-insediamento, che può anche superare i 50 giorni” spiega la Riserva “che consente al pesce scoiattolo di percorrere lunghi tragitti prima di raggiungere la scogliera in cui si insedia e facilita la diffusione della sua prole ad ampio raggio”.

Importante notare, infine, che la sua proliferazione “rischia di essere ulteriormente agevolata dal graduale riscaldamento del Mediterraneo” – un’ipotesi che trova risonanza anche nella presenza del granchio reale blu nel Tirreno.