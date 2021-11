Trieste, Farmer & Artist torna con la terza edizione dal 19 al 29 novembre

di Luca Venturino 15 Novembre 2021

La produzione agricola locale e alcune delizie provenienti dal resto d’Europa saranno protagonisti indiscussi della terza edizione di Farmer & Artist, festival internazionale dedicato alla vita sostenibile, alla cultura della terra e alla libertà d’espressione creativa nel mondo enogastronomico organizzato nella città di Trieste.

Perno centrale dell’intera manifestazione sarà Okùs – Trieste Food Lab, dove i cibi provenienti da località europee individuate per l’occasione si incontreranno con i vini locali in una nuova rassegna di cultura enogastronomica organizzata dalla rete dei viticoltori Carso Kras e Slow Food Italia. “Okùs – Trieste Food Lab è una guida per tutti quelli che vorranno conoscere questa splendida città e i territori di confine di Carso e Istria con gli occhi di chi queste terre le ama, di chi in queste terre ci lavora”, ha spiegato Federico Varazi, vicepresidente di Slow Food Italia.

L’evento si articolerà su diversi appuntamenti enogastronomici distribuiti tra il 19, 20, 21, 23 e 28 novembre: da degustazioni dei formaggi provenienti dalle alpi francesi sposati ai vini locali, alla cena con i presidi Slow Food e i prodotti dell’arca del gusto del Friuli-

Venezia Giulia accompagnati dai vini del territorio selezionati dalla guida Slow Wine. I prezzi di partecipazione variano in base all’evento proposto, ed è possibile effettuare la prenotazione online, in tutta comodità.