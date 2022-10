Trieste: il 15 e 16 ottobre torna OKÚS, festival culturale e gastronomico

di Luca Venturino 11 Ottobre 2022

Cibo proveniente da tutto il mondo innaffiato dai vini locali: Trieste è pronta ad accogliere la seconda edizione di OKÚS, rassegna di cultura enogastronomica, in programma il 15 e il 16 ottobre. La due giorni è stata declinata secondo il crescente interesse del pubblico nei confronti della sostenibilità, tema che di fatto troverà ampio spazio di rappresentazione in momenti formativi, approfondimenti su consumi e abitudini alimentari e dibattiti circa l’importanza dello sviluppo agricolo rurale – iniziative volte a favorire l’instaurazione di un rapporto diretto, etico e sano tra i piccoli produttori artigianali e gli stessi consumatori.

La kermesse, sviluppatasi sotto l’ala protettrice di Slow Food Italia e volta a illuminare Trieste, Carso e Istria, prevede un convegno, laboratori e otto visite in cantina: la partenza è prevista per sabato 15 ottobre alle ore 10.30 presso la Sala Miramare dell’Hotel Riviera & Maximilian per il convegno “Educare alla sostenibilità ambientale: idee e strategie a confronto”, presentato dalla presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini e dal presidente Associazione dei viticoltori del Carso Matej Skerlj. I laboratori, invece, saranno principalmente dedicati alla promozione e alla comunicazione dei formaggi e prosciutti italiani, con l’eccezione di uno che invece sarà riservato al prodotto ittico del Golfo di Trieste e della Laguna di Grado e Marano.

Le informazioni circa i singoli eventi sono di fatto disponibili sul sito internet Trieste Green, ove per di più si possono anche acquistare i biglietti per le varie attività in calendario.