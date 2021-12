Tripadvisor blocca le recensioni al ristorante di Salt Bae, preso di mira dagli haters

di Valentina Dirindin 25 Dicembre 2021

Troppe recensioni ferocemente negative rilasciate più dagli haters che dai clienti reali: così TripAdvisor ha bloccato la possibilità di lasciare nuovi giudizi sulla pagina del nuovo ristorante di Salt Bae a Londra.

Nessun nuovo post può essere temporaneamente pubblicato, né positivo né negativo: una decisione senza precedenti presa dalla Bibbia dei critici gastronomici del world wide web. Attualmente, la pagina della Nusr-Et Steakhouse London si è fermata a poco più di 80 recensioni, con una media di due stelle su cinque per giudicare il menu del locale, include bistecche rivestite d’oro da 1.450 sterline.

Sulla pagina TripAdvisor della steakhouse, il sito ha pubblicato un messaggio che avverte le persone che non possono più lasciare commenti o recensioni per il momento. “A causa di un recente evento che ha attirato l’attenzione dei media e ha causato un afflusso di invii di recensioni che non descrivono un’esperienza diretta – si legge nel messaggio – abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo locale”.

Molte delle recensioni negative, a dire la verità, riguardavano proprio il cibo del locale: “Carne di scarsa qualità, puzzolente, porzioni piccole”, diceva una cliente; “Servizio scadente, prezzo eccessivo, si paga solo per il nome”, dice un altro. Il problema, è capire se queste recensioni sono state fatte da clienti reali o soltanto da haters di Salt Bae: ma in fondo non è questo il problema generale di TripAdvisor?