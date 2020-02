Tripadvisor lancia una piattaforma da cui rispondere a tutte le recensioni web

Tripadvisor ha lanciato il suo “Centro Recensioni”, una piattaforma in cui i ristoratori possono rispondere a tutte le recensioni che ricevono sul web.

Uno strumento utile a controllare la propria reputazione online, ma anche rischioso per chi non dorme la notte per trovare la risposta giusta da dare ai clienti insoddisfatti (e credeteci, sono tanti i ristoratori che si mordono la lingua prima di rispondere a tono alle recensioni che ricevono). In ogni caso, grazie al nuovo portale interattivo, i ristoratori potranno vedere tutte le recensioni dei consumatori da un unico pannello, e rispondere più velocemente. Tante piattaforme (Tripadvisor, TheFork, Google, Facebook), un unico strumento per visualizzarle e gestirle, oltre che per vedere il punteggio medio ottenuto su ognuno dei siti coinvolti.

Insomma, davvero un’arma a doppio taglio: di certo utile per gestire i commenti del web, ma anche passibile di ansia da prestazione per tutti coloro che seguono con estrema preoccupazione l’andamento della propria web reputation.

“Pochi ristoratori hanno il tempo di entrare in ognuno dei vari siti di ristoranti per rispondere alle recensioni dei loro clienti e siamo quindi entusiasti di dare loro un unico strumento per gestire queste recensioni in meno tempo” ha spiegato Bertrand Jelensperger, senior vice president of Restaurants di Tripadvisor. “Centro Recensioni è l’ultimo esempio degli sforzi di Tripadvisor di rendere più semplice la gestione e il marketing online dei ristoranti per i proprietari”.

[Fonte: Food Service]