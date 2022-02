TripAdvisor raggiunge il miliardo di contributi

di Luca Venturino 2 Febbraio 2022

TripAdvisor ha raggiunto, nel bene e nel male, il miliardo di contributi da parte dei propri utenti tramite una combinazione di recensioni, consigli, foto, mi piace, commenti e altri post sul forum. “Nel bene e nel male” perché, se il servizio offerto dalla piattaforma, che permette a tutti di improvvisarsi critici gastronomici offrendo consigli e recensioni ad altri potenziali clienti, sia stato a suo modo innovativo, ha anche suscitato discussioni più controverse.

Basti pensare alle accuse del gruppo di consumatori Which?, che nel settembre 2019 ha accusato TripAdvisor di non essere riuscito (o di non avere affatto provato) a fermare la pioggia di recensioni a cinque stelle “false e sospette” che gonfiavano a dismisura le valutazioni di hotel e ristoranti. Nel corso degli anni ci ha anche regalato momenti di spirito, con la nascita di innumerevoli pagine social che mettevano in bella mostra le recensioni più improbabili.

“Siamo così grati per i contributi che la community di TripAdvisor ha dato in questi ultimi 22 anni” ha commentato l’amministratore delegato di TripAdvisor Stephen Kaufer. “Le recensioni e le opinioni affidabili dei viaggiatori sono il cuore e l’anima della piattaforma e aiutano a rendere tutti i viaggiatori migliori, consentendo a milioni di aziende di prosperare e generare valore economico di trilioni di dollari in tutto il mondo”.