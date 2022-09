Tronchetto di capra di President: richiamo per rischio fisico

di Manuela 13 Settembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo ai Filetti di alici all’olio di oliva di Sipa: sono stati richiamati dal commercio alcuni lotti (di pesi diversi) del Tronchetto di capra di President a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 13 settembre 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 12 settembre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Tronchetto di capra, mentre il marchio del prodotto è Presidente e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è biG S.r.l. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è FR 79 299 001, mentre il nome del produttore è Societe Fromagere De Riblaire, con sede dello stabilimento in Riblaire 79330 a Saint-Varent, a Siret, Francia.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

227AD05320, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 6 ottobre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

232CB05320, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 ottobre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

238ACN360 e 238ACN72, quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 ottobre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1 kg

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di un corpo estraneo metallico. È da precisare che il richiamo è avvenuto in via precauzionale. Nelle avvertenze le persone che abbiano già comprato i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione sono pregati di non consumarli e restituirli presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori informazioni i consumatori possono telefonare al numero verde 8001910039 durante i giorni feriali, compreso il sabato mattina.