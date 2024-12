Trova una barretta Mars liscia: riceve un risarcimento e 15 minuti di gloria sul web

“Sapete, una volta sono diventato famoso su internet. E mi hanno anche risarcito con due sterline!”: una di quelle storie da raccontare ai nipoti fino a fare cadere loro le orecchie. Il nostro protagonista è Harry Seager, 34enne britannico, il suo scettro della popolarità internettiana una barretta Mars liscia.

Visione più unica che rara, di quelle da far venire l’acquolina in bocca a quei collezionisti tanto ossessionati da difetti di fabbrica e intoppi simili. La barretta in questione, per l’appunto, era difettosa della cresta ondulata che campeggia su tutti i suoi colleghi. Ma com’è che è diventata virale?

Il Club degli Uomini Noiosi

Il catalizzatore della popolarità, come spesso e volentieri accade in storie di questo genere, è la vetrina dei social. Sapete, un po’ come il Gatorwine o il vino “Josh” finito sul tavolo dell’Ultima Cena. Il nostro protagonista ha pubblicato la foto del suo ritrovamento sul gruppo Facebook “Dull Men’s Club“, letteralmente il “Club degli Uomini Noiosi“. Poi internet ha fatto la sua magia.

Tra i commenti, come di consueto, è scoppiato il caos. Seager ha infine deciso di mandare una mail all’azienda produttrice: non per lamentarsi, come lui stesso ha voluto sottolineare, ma per cercare di capire la ragione del difetto di fabbrica. Il servizio clienti di Mars, però, non si è rivelato troppo collaborativo.

“Era tutto ciò che volevo sapere” ha raccontato il nostro, “e loro hanno continuato a ignorare la questione”. Per il disturbo, però, ha ricevuto un voucher da due sterline. “Penso che il risarcimento sia fantastico, due sterline sono due barrette Mars gratuite”. Insomma, profitto del cento per cento: l’imprenditore dell’anno.

“Forse avrebbero potuto mandarmi qualcosina in più” ha continuato Seager, “ma non voglio essere ingrato”. Resta il mistero, reso ancora più fitto dal fatto che la stessa Mars non abbia voluto fornire spiegazioni. Per fortuna, però, la magia internettiana non si era ancora esaurita.

Tra gli Uomini Noiosi attratti al post c’erano anche alcuni ex dipendenti di casa Mars, che hanno spiegato come il difetto sia dovuto a negligenza umana: “Le barrette passano attraverso questa sorta di cascata” ha spiegato ancora il vip del giorno. “In quell’istante vengono soffiati con dell’aria lungo la parte superiore, che crea la cresta. Le barrette che non vengono colpite dal getto d’aria dovrebbero essere rimosse da qualcuno, ma questa è sfuggita”.