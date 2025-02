Trovata morta una delle migliori chef d’Asia, a capo di un impero della ristorazione

Margarita Araneta Forés si è spenta, all’età di 65 anni, dopo una carriera da ristoratrice costellata di successi. Di origini Filippine, fu nominata “Asia’s best female chef” nel 2016 dalla World’s 50 Best Restaurants, ed è sempre stata innamorata dell’Italia e della sua cucina: nel nostro paese ha appreso il mestiere, un amore corrisposto che le ha portato il premio “Casa Artusi” nel 2013 e il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia nel 2018, dalle mani del Presidente Mattarella.

Il viaggio in Italia e i ristoranti

È il 1986 quando “Gaita” decide di intraprendere un viaggio di quattro mesi in Italia, per imparare la cucina e la lingua, che diventeranno un’esperienza totalmente immersiva, con esperienze professionali a Firenze, Roma e Milano, e tante amicizie da cui apprendere i segreti casalinghi. Sarà proprio la nostra cultura gastronomica e l’approccio al cibo a permetterle di superare i suoi problemi con la bulimia.

Tornata nelle Filippine, dopo una breve parentesi come personal chef, aprirà il primo ristorante Cibo, con cui volle sfidare le catene americane TGI Friday’s e Hard Rock Cafe, con una proposta di cucina italiana più abbordabile. Cibo diventerà una catena, e Forés aprirà i ristoranti gourmet Lusso, Grace Park e Alta, ognuno con un diverso approccio alla gastronomia del Bel Paese.

Nella sua vita, Forés ha combattuto e sconfitto il cancro ben due volte, esperienze che la porterà a concentrarsi sull’utilizzo di materie prime biologiche, una grande innovazione nelle Filippine.

Le cause del decesso non sono ancora state rese note: la morte è avvenuta nella note dell’11 febbraio in una stanza dell’Upper House Hotel di Hong Kong, dove la chef soggiornava rientrando a Manila da un viaggio in Marocco e Spagna. Lascia il figlio Amado, da sempre al suo fianco in cucina.