Trump licenzia Chef José Andrés via social: “You’re fired!”

Trump non perde tempo e inizia subito le epurazioni degli individui "non allineati": tra questi lo chef spagnolo José Andrés.

Sono state tre settimane a dir poco intense per José Andrés, celebre chef spagnolo naturalizzato statunitense nonché filantropo fondatore della ong World Central Kitchen: a meno di tre settimane dall’aver ricevuto il più alto riconoscimento americano per l’impegno civile, la “Medal of Freedom”, medaglia della libertà, direttamente dalle mani del presidente uscente Biden in una cerimonia nella East Room della Casa Bianca, il presidente appena insediato Donald Trump gli dà il benservito coi toni che gli sono consoni, ossia con un post poco conciliante sui social.

“Siete licenziati!”

Donald Trump non sembra essere ancora uscito dal personaggio del suo reality “The Apprentice” (che nella versione italiana trovò il suo omologo in Flavio Briatore), e nonostante la posizione istituzionale, non abbandona il tormentone “you’re fired!”, “siete licenziati!”.

Questa la sua comunicazione sui social: “che questo serva come notifica di congedo per questi 4 individui, e molti altri ne arriveranno: José Andre dal consiglio presidenziale per lo sport, salute e nutrizione, Mark Milley dal consiglio nazionale sulle infrastrutture, Brian Hook dal Centro Accademico Wilson e Kelsha Lance Bottoms dal consiglio presidenziale per l’export – SIETE LICENZIATI!”.

La ragione? “Non sono allineati con la nostra visione di rendere l’America di nuovo grande”, e promette la rimozione di più di mille incaricati della precedente amministrazione.

La reazione di Andrés

Lo chef, pluripremiato sia per meriti gastronomici che umanitari, nonché vincitore di un Emmy per la sua serie sulla cucina spagnola José Andrés and Family in Spain, reagisce facendo -letteralmente, attraverso un emoticon- spallucce: “avevo presentato le mie dimissioni due settimane fa, il mio mandato era già terminato”.

Prosegue Andrés: “è stato un onore servire come co-direttore del consiglio presidenziale per lo sport, salute e nutrizione. I miei colleghi -volontari non pagati come me- erano persone diligenti e di talento, che mi hanno ispirato ogni giorno”. Si rivolge poi direttamente al presidente Trump, taggandolo: “spero che Trump utilizzi la sua autorità in modo che il consiglio continui a sostenere la causa della salute per tutti gli americani. Esistono questioni che non hanno colore politico”.

Durante la cerimonia in cui ha ricevuto la Medal of Freedom, Andrés ha dedicato un momento ai colleghi cuochi di World Central Kitchen caduti l’anno scorso a causa di un attacco aereo israeliano a Gaza, indicando il cielo. La ong è stata attiva negli USA anche in tempi recenti, per portare cibo e supporto durante gli incendi in California