Turchia, testa di serpente nel cibo dell’aereo: macabra sorpresa per un assistente di volo

di Luca Venturino 28 Luglio 2022

Un pasto con sorpresa incorporata – peccato che la sorpresa in questione sia la testa mozzata di un serpente. Si tratta della bizzarra (e inquietante) vicenda capitata a un assistente di volo che, durante un volo SunExpress da Ankara, in Turchia, a Düsseldorf in Germania ha trovato il capo di un rettile nel suo pasto. Il nostro povero protagonista, che evidentemente non ha apprezzato le proteine extra nel suo pranzo, ha registrato il tutto con il suo smartphone e poi diffuso il video sui propri social media.

Era solo questione di tempo, a questo punto, prima che i media locali intercettassero la storia garantendole una risonanza ancora maggiore – una risonanza che, di fatto, ha praticamente costretto SunExpress (compagnia aerea di proprietà di Turkish Airlines e Lufthansaa) a rilasciare una dichiarazione ufficiale: “È nostra massima priorità che i servizi che forniamo ai nostri ospiti sui nostri aerei siano di altissima qualità” ha commentato un portavoce della società. “Le accuse sulla stampa riguardanti il servizio di ristorazione in volo sono assolutamente inaccettabili”.

SunExpress ha dunque avviato un’inchiesta interna per far luce sull’accaduto, con le indagini che ovviamente hanno coinvolto fin dai primi passi Sancak Inflight Services, la società che produce i pasti in volo: dal canto loro, tuttavia, i portavoce di SIS hanno negato che la contaminazione possa essersi verificata nelle loro cucine in quanto i protocolli di igiene sono assolutamente rigorosi.