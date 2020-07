Turisti pescatori per un giorno, 6 italiani su 7 vogliono provare

Turismo esperienziale come nuova frontiera del turismo marittimo italiano, un ulteriore modo per affrontare la crisi causata dalla pandemia. E così in alcune località c'è chi propone ai turisti di vestire, per un giorno, i panni del pescatore. E sono interessati 6 italiani su 7.