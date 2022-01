Turkey and the Wolf, il nuovo libro di cucina di chef Mason Hereford, affonda nell’Oceano Atlantico

Slitta l'uscita di Turkey and the Wolf, il nuovo libro di ricette di Mason Hereford: tutte le copie del volume sono finite sul fondo dell'Oceano Atlantico.

di Manuela 28 Gennaio 2022

Se eravate fra coloro che stavano aspettando l’attesissimo libro di cucina dello chef Mason Hereford, mettetevi l’animo in pace: tutte le copie di Turkey and the Wolf: Flavor Trippin’ in New Orleans sono finite in fondo all’Oceano Atlantico, a far compagnia alla Sirenetta (o a Jack del Titanic o ad Aquaman o più semplicemente ai pesci dei fondali oceanici).

Poco prima delle vacanze natalizie, Mason Hereford aveva annunciato l’imminente uscita del suo nuovo libro di cucina: i fan dello chef ne erano stati così entusiasti da farlo diventare uno dei libri di ricette più attesi per il 2022.

Solo che poi Hereford, sul suo account Instagram, è stato costretto a dare un triste annuncio: il libro di ricette non sarebbe più uscito a febbraio come previsto, ma a giugno. E questo perché il container che conteneva tutte le copie del libro e che stava viaggiando in nave da Kaohsiung, Taiwan, verso il porto di New York, è caduto in mare a causa del maltempo.

Ovviamente non è stato l’unico container a finire sul fondo del mare: 60 sono andati persi e altri 80 sono stati danneggiati. Hereford ha spiegato che sulle prime, l’unica cosa che sapeva, era che i libri stavano sul fondo dell’oceano in un container danneggiato. Successivamente ha appreso che sarebbe passato parecchio tempo prima di un eventuale recupero e prima di sapere se i volumi fossero salvabili o meno.

Da lì è scaturita la decisione di trovare una nuova data di uscita. Per cercare di sdrammatizzare, poi, Hereford ha pubblicato sul suo account Instagram dei meme dove spiegava l’accaduto, come questo:

Hereford ha continuato dicendo che le persone continuano a scusarsi con lui, dispiaciute di quanto accaduto. Ma allo chef dispiace più per chi aveva già ordinato il libro e dovrà aspettare qualche mese in più per poter leggere le sue ricette. Ma sottolinea che l’accaduto è così ridicolo che non può fare a meno di riderci sopra.

Adesso bisognerà aspettare fino al 21 giugno prima di poter apprendere i segreti per ricreare a casa il suo celebre panino con la mortadella fritta. Sempre che Poseidone questa volta gliela mandi buona.