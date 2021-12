Tutela Dop, parla Patuanelli: “L’Europa deve passare ai fatti”

di Luca Venturino 2 Dicembre 2021

Durante l’audizione alle Commissioni riunite Agricoltura di Senato e Camera in merito al percorso di attuazione del Pnrr, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha criticato la mancanza di azione concreta dell’Unione Europea nella tutela dei prodotti Dop italiani.

“Gli attacchi alle nostre produzioni tradizionali, dal Prosecco all’aceto balsamico al miele e via dicendo, vanno inquadrati in un percorso di tutela delle Dop che a parole l’Ue continua a voler promuovere e fare, ma che invece nei fatti mette in discussione con alcuni atteggiamenti che sono oggettivamente incomprensibili”, ha commentato Patuanelli; che ha anche sottolineato come la riforma delle indicazioni geografiche sia da valutare con grande attenzione. In particolare, ha ricordato il caso Prosek definendolo come una “chiave di entrata nell’istituzionalizzazione dell’italian sounding”.

Un tema che, secondo il parere del ministro, s’inserisce in un ampio disegno di omologazione delle produzioni alimentari con l’obiettivo di definire una dieta unica e standardizzata a livello globale. “Un percorso che mi preoccupa molto”, ha commentato a proposito Patuanelli.