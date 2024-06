Tutta la delicatezza di Ernst Knam nel festeggiare la Germania

Ha preso bene, Ernst Knam, il risultato della partita inaugurale degli Europei 2024 a Monaco di Baviera. Il pasticciere tedesco di nascita e italiano di adozione – da anni volto di Bake Off Italia e di Food Network – si è lasciato leggermente andare per festeggiare la vittoria della Germania contro la Scozia.

Ha approfittato infatti del proprio canale Instagram, che vanta quasi centomila follower e nel quale davvero di rado esce dal personaggio parlando d’altro oltre che di cioccolato e dolci, per girare un reel dedicato alla partita Germania VS Scozia. Una scena da cinepanettone, infatti ci viene da ricordare quel “Delicatissimo” pronunciato in modo coatto da De Sica in Natale in India. Insomma, Ernst, un po’ meno.

Birra tedesca VS Scotch irlandese

Non si sa bene da dove partire per raccontare questo reel d’entusiasmo, che Ernst Knam ha pubblicato come contenuto extra in occasione della partita di calcio finita ieri con una schiacciante vittoria per la Germania. Il pasticciere versa poco scotch in un bicchiere, inumidisce i bordi con il dito per “suonare” la tipica melodia folk della Scozia, per poi distruggerlo con un poderoso colpo di boccale pieno di birra tedesca. Con “Deutschland” dei Rammstein che parte in sottofondo.

Comprendiamo l’orgoglio nazionale, e comprendiamo anche l’entusiasmo alle stelle per una vittoria assoluta che ha portato a un 5-1 per la Germania – con già un primo tempo che non avrebbe lasciato scampo alla rivale – ma c’è modo e modo. C’è anche luogo e luogo. Infatti non tutti i follower hanno apprezzato la scelta di Ernst Knam, che si è pure impegnato a organizzare tutto quanto: ha procurato (o si è fatto procurare) lo Scotch, la birra, ha girato la scena, l’ha montata, ci ha messo la musica, le bandierine in sovrimpressione. Insomma non certo una reazione spontanea – e legittima! – catturata mentre guardava la partita.

Quando il campanilismo passa attraverso il cibo (e lo spreco)

Quella smorfia delusa assaggiando lo scotch non passa inosservata. Tra l’altro, sottolineiamo che Knam non ha scelto il primo scotch in commercio bensì il Laphroaig, uno dei più apprezzati Single Malt Scotch whisky al mondo. Così come non ha scelto una birra qualsiasi ma la Franziskaner di Monaco di Baviera – una delle weiss più conosciute. E butta via entrambi, sia il liquore sia il contenuto di tre (non una sola, tre) bottiglie di birra: uno spreco alimentare che non ci possiamo permettere di rappresentare nemmeno per goliardia – ribadiamo, non si tratta di una scena casalinga catturata da una telecamera bensì di un set per stupire i follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ernst Knam (@ernstknam)

Possibile che nel 2024 ci sia ancora il piacere di usare il cibo per denigrare una Nazione? Cosa molto comune, quante volte abbiamo visto la nostra pizza essere usata per schiacciare moralmente altre pietanze estere, per esempio? Con una differenza: solitamente è rappresentato il cibo e basta, Ernst Knam fa l’errore di usare il marchio come metro di paragone. Qualcuno dei follower gli ha scritto, sotto l’esagerato reel, “una caduta di stile“, e siamo d’accordo.