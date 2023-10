Tutte le fiere del tartufo in Piemonte del 2023

Tutti pronti per le fiere del tartufo in Piemonte? Ce ne sono diverse da inserire in agenda

di Manuela Chimera 5 Ottobre 2023

Anche se non si direbbe, viste le temperature, siamo in autunno. E in autunno cosa tornano? Esatto, proprio loro: le fiere del tartufo. La cerca del tartufo bianco in Piemonte è iniziata ufficialmente il 21 settembre, con trifulau e tabui alla ricerca del prezioso tubero. Da questo momento in poi è tutto un susseguirsi di eventi e fiere da segnarsi in agenda. Ovviamente se vi piacciono i tartufi. In caso contrario, potrete sempre consolarvi con le fiere delle castagne o quelle dell’uva. Ma torniamo a parlare di tartufi.

Fiere del tartufo 2023 in Piemonte: tutti gli appuntamenti

Uno dei protagonisti della stagione fieristica autunnale piemontese è il Tuber magnatum pico. Dal 1 ottobre al 3 dicembre durante i vostri weekend sarete impegnati a saltellare di qua e di là in Piemonte per partecipare alle varie fiere ed eventi dedicati al tubero. Il che ci sta visto che dal 2021 la cavatura del tartufo è diventata anche Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO.

Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte con delega al Tartufo, ha spiegato che queste fiere sono un’occasione per far conoscere il prodotto delle loro terre, ma non solo: sono anche una ghiotta opportunità per promuovere e valorizzare il territorio, con particolare riferimento alle Langhe, al Monferrato e al Roero.

Il claim di questa stagione a base di tartufi sarà “Profumo di Piemonte, terra di tartufi”, frase che esprime bene il legame fra la regione e il tubero. In quest’ottica bisogna vedere, secondo Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, l’organizzazione di ben 24 eventi dedicati al tartufo, concentrati tutti nell’arco di due mesi.

Effettivamente partecipare a tutti diventa quasi un lavoro a pieno tempo, ma con una buona pianificazione di orari e tragitti è possibile farcela. Oppure basta scegliere solo quelli più vicini a casa.

A questo punto non ci rimane che andare a fare un elenco di queste rassegne a base di tartufo, così sarà più facile organizzarsi:

01/10/2023 – 08/10/2023: Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio Monferrato (AT)

07/10/2023 – 03/12/2023: Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Mercato mondiale del Tartufo ad Alba (CN)

08/10/2023: Fiera Regionale Mostra Mercato del Tartufo a Bergamasco (AL)

08/10/2023: Fiera Tufo & Tartufo a Odalengo Piccolo (AL)

14/10/2023 – 15/10/2023: Fiera Nazionale del Tartufo e dei Prodotti Locali a Mombercelli (AT)

22/10/2023: Tarsobi, Tartufi e Vino – Fiera Nazionale del Tartufo e del Dolcetto d’Ovada a Trisobbio (AL)

22/10/2023 – 29/10/2023: Fiera Mostra Mercato del Tartufo a Moncalvo (AT)

27/10/2023 – 29/10/2023: Peccati di Gola 2023 – Fiera Regionale del Tartufo a Mondovì (CN)

04/11/2023 – 05/11/2023: Sagra Regionale del Tartufo Bianco in Valle Ghenza a Cella Monte (AL)

05/11/2023: Fiera Nazionale del Tartufo Bianco del Monferrato a Montechiaro D’Asti (AT)

05/11/2023: Fiera Nazionale del Tartufo e dei Santi a San Damiano D’Asti (AT)

10/11/2023 – 12/11/2023: Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco delle colline torinesi a Rivalba (TO)

11/11/2023 – 12/11/2023: Fiera del Tartufo dell’Alta Langa e del Cebano a Paroldo (CN)

12/11/2023 – 19/11/2023: Fiera Nazionale del Tartufo – Trifola d’Or a Murisengo (AL)

12/11/2023: Fiera di San Baudolino – Mostra del Tartufo ad Alessandria

12/11/2023: Fiera Regionale del Tartufo a Canelli (AT)

18/11/2023 – 19/11/2023: Fiera Nazionale del Tartufo ad Asti

18/11/2023 – 26/11/2023: Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e Vini del Roero a Vezza D’Alba (CN)

19/11/2023: Mostra mercato Vino e Tartufi a Ovada (AL)

19/11/2023 – 26/11/2023: Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Nero pregiato a San Sebastiano Curone (AL)

25/11/2023 – 26/11/2023: Fiera del Tartufo a Montegrosso D’Asti (AT)

25/11/2023 – 26/11/2023: Mostra Regionale del Tartufo ad Acqui Terme (AL)

26/11/2023: Fiera del Tartufo a Castelnuovo Don Bosco (AT)

03/12/2023: Fiera del Tartufo Bianco del Monferrato a Cortazzone (AT)

Come vedete, solo nella zona del Monferrato Alessandrino ci sono ben dieci eventi, fra cui tre nazionali e cinque regionali. Si parte con la fiera di Bergamasco subito sotto le colline del Monferrato e si passa alla zona di Trisobbio, fra borghi, chiese e castelli.

Si continua poi a Cella Monte in Valle Ghenza, dove bisogna visitare anche gli Infernot, anche essi patrimonio UNESCO e si prosegue con la fiera di Paroldo.

Numerose anche le fiere in provincia di Asti, con eventi a Montiglio Monferrato, Mombercelli, Moncalvo e Cortazzone.

Anche se la più famosa rimane, ovviamente, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba in provincia di Cuneo, giunta ormai alla sua 93esima edizione. Tantissimi gli appuntamenti durante questa kermesse: oltre alle mostre (ci sarà anche quella di Steve McCurry quest’anno) e al Mercato Mondiale del tartufo, non mancheranno eventi tradizionali come il Palio degli Asini e le rievocazioni storiche in costume.

Rimanendo sempre dalle parti di Cuneo, ecco che altre fiere si svolgeranno a Mondovì, la città delle mongolfiere e a Vezza d’Alba, nel Roero. In provincia di Torino, invece, avremo una sola fiera, quella di Rivalba.