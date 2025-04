Tutto quello che c’è da sapere sul ristorante di Louis Vuitton by Da Vittorio a Milano

Louis Vuitton apre a Milano il suo primo ristorante italiano, e non solo. A tenere le redini la famiglia Cerea: diamoci un'occhiata.

La ristorazione di casa Louis Vuitton apre a Milano sotto una buona stella. Anzi, tre. Come anticipato a tempo debito – le prime voci ufficiali risalgono alla scorsa estate – le coordinate spaziali indicano il civico numero 2 della centralissima via Montenapoleone, e le norme operative parlano di un progetto declinato in (almeno) due risultanti.

Capitolo uno: Da Vittorio Café Louis Vuitton, definito da eloquntissimo comunicato stampa come “un avamposto della gastronomia italiana di alta gamma”. Capitolo due: il ristorante DaV by Da Vittorio Louis Vuitton. A reggere le redini, l’avrete ormai già intuito, la famiglia Cerea. Da dove cominciare, dunque?

La proposta gastronomica

Da Vittorio Café Louis Vuitton si trova dove un tempo sorgeva il cortile centrale di Palazzo Taverna, ed è di fatto accessibile sia dalla stessa via Montenapoleone che dall’atrio principale del negozio omonimo. A tenere il pennello, come accennato, sono gli chef Chicco e Bobo Cerea del ristorante Da Vittorio, tre stelle Michelin: il menu è stato creato sull’architrave tematica del luxury snacking, con piatti semplici e generosi e composti sempre da ingredienti stagionali.

Uno sguardo ai piatti forti: toast con tre tipi di pomodori – confit, essiccati e freschi – la mozzarella e il pesto; la gaufrette di granchio reale, il carpaccio con scaglie di salmone e caviale accompagnati da una spuma di patate e da una composta di mela stalta in padella; i dessert ormai tipici di casa Vuitton come il trittico di vaniglia o la charlotte di frutta di stagione aromatizzata alla fava tonka e alla vaniglia. Apertura dal lunedì al sabato dalle 8 e 30 alle 20.

Il ristorante DaV vanta invece un ingresso separato, in Via Bagutta 1; e intrattiene un concetto di Casual Fine Dining che invita gli ospiti ad assaggiare i piatti degli altri commensali anche (e soprattutto) attraverso l’utilizzo dello spazio. Un esempio? Gli antipasti, un po’ come accade nei bacari veneziani, vengono sistemati al centro.

Largo alle norme operative, dunque. A guidare gli chef c’è la mano di Edoardo Tizzanini, cresciuto in casa Cerea e forte della vittoria alla S. Pellegrino Young Chef Academy Competition 2025, con il supporto di Davide Galbiati, responsabile dello sviluppo cucina dei DaV: entrambi, spiega la maison, sono chiamati a esprimersi e a sperimentare, con la puntuale soprintendenza di Chicco e Bobo Cerea.

Il menu è di netta ispirazione italiana, con le ricette-simbolo di Da Vittorio che giocano la parte dell’alfiere: pacheri ai tre pomodori, cotoletta orecchia d’elefante. E poi? “Si servono solo piatti italiani” spiega la maison, “e non manca mai un riferimento giocoso all’immaginario Louis Vuitton”, come l’ossobuco con il risotto allo zafferano che vede il riso giallo sagomato a riprendere l’iconico fiore di casa Vuitton.