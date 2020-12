TuttoFood 2021 slitta a ottobre e si trasferisce a Fiera Milano Rho

Ci sono alcune novità in merito a date e location di TuttoFood 2021. La manifestazione ha deciso di far slittare l’appuntamento di maggio a ottobre 2021 (più precisamente si terrà dal 22 al 26 ottobre, pandemia permettendo, si intende). Inoltre l’evento si terrà a Fiera Milano Rho, proprio in contemporanea con HostMilano, kermesse dedicata alle tecnologie e alle soluzioni per l’ospitalità.

In pratica, se tutto andrà come previsto, TuttoFood Milano 2021 e HostMilano diventeranno un appuntamento unico. Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano, ha spiegato che in questo momento è fondamentale agire in sinergia anche nel settore fieristico. Le varie manifestazioni professionali devono riuscire a rimanere accanto alle imprese, aiutandole a essere competitive anche per quanto riguarda i concetti di innovazione internalizzazione. Ne va della ripresa dei settori economici e di tutto il Paese.

Dal canto suo, Luca Palermo, AD di Fiera Milano, ha ribadito che sono tutti consapevoli dell’importanza delle loro manifestazioni e, in questo modo, vogliono trasformare le incertezze di questo periodo in opportunità. Per questo motivo si è deciso di svolgere le due manifestazioni in contemporanea, anche perché sono fortemente connesse. Il tutto servirà di arricchire tutto il settore del Food e dell’Hospitality, trasformando così Milano nuovamente in un hub internazionale di interscambio.