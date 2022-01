Uagliò, pizzeria napoletana tra le migliori di Torino cambia gestione e nome

di Dissapore 27 Gennaio 2022

Uagliò, una delle migliori pizzerie di Torino, in stile napoletano contemporaneo, cambia nome e proprietari. Ne dà l’annuncio la pizzeria stessa con un post su Instagram, una bella foto in cui si vede la co-fondatrice e chef Carla Ferrari incinta di vari mesi, abbracciata al compagno di vita e di affari Gennaro Generoso. Il guaglione, dice il post, “arriverà ai primi di aprile, perciò questi saranno i nostri ultimi giorni in pizzeria”. Non si tratta però di un semplice congedo di maternità/paternità, ma di un addio definitivo. Che sembra anche determinato da altre motivazioni: nel seguito del post infatti si fa cenno a una battaglia legale persa, al marchio Uagliò “che non sarà più nostro”, e alla cessione dell’attività.

A breve quindi, nelle prossime settimane, Uagliò cambierà sia il nome che la gestione, anche se la promessa è che la squadra in campo rimarrà la stessa, a partire dai pizzaioli Francesco e Alessandro Scarfò, i due altri ragazzi che si vedono in foto. E soprattutto che rimarrà lo stesso l’atteggiamento e lo stile, che ha portato questo locale abbastanza particolare nel cuore (e nella panza) di molti torinesi: pizza napoletana sì, ma digeribilissima e con condimenti particolari, come abbiamo scritto nella nostra recensione della pizzeria Uagliò. Nata per portare la pizza a portafoglio nel cuore di San Salvario, si è trovata ad affrontare la pandemia e le varie restrizioni a pochi mesi dall’apertura: ha saputo quindi virare in maniera intelligente verso una proposta basata non tanto sul finger food ma sull’asporto e anche sulla consumazione in loco, con i pochissimi e arrangiati tavoli all’aperto, dato che il locale è minuscolo.

Alla richiesta di maggiori informazioni sia riguardo alla controversia giudiziaria sia riguardo al futuro della pizzeria, per il momento Uagliò non ci ha risposto. Non resta quindi che aspettare e stare a vedere.