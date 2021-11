Uber Eats consegna la cannabis: la svolta in Canada

di Dissapore 22 Novembre 2021

Uber Eats da oggi consegna la cannabis ai clienti dello stato dell’Ontario, in Canada. Quello della cannabis è un mercato in grande espansione in tutto il mondo, con molti stati che la hanno già liberalizzata per uso medico, e alcuni anche a scopo cosiddetto ricreativo: uno di questi è il Canada, da ben tre anni. Uber Eats ha caricato sullo store dell’app il rivenditore di cannabis Tokyo Smoke. Uber ha da tempo gli occhi puntati sul fiorente mercato dell’erba: il CEO Dara Khosrowshahi ha dichiarato ai media ad aprile che la società prenderà in considerazione la consegna di cannabis quando sarà legale negli Stati Uniti.

Dopo più di tre anni dalla legalizzazione della cannabis ricreativa in Canada, i produttori illegali controllano ancora una grande fetta delle vendite annuali totali. La partnership aiuterà i canadesi ad acquistare cannabis sicura e legale, aiutando a combattere il mercato sotterraneo che rappresenta ancora oltre il 40% di tutte le vendite di cannabis non medica a livello nazionale, ha detto Uber.

Le vendite di cannabis in Canada ammonteranno a 4 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che cresceranno fino a raggiungere i 6,7 miliardi di dollari nel 2026, secondo i dati della società di ricerche di settore BDS Analytics. “Continueremo a monitorare attentamente le normative e le opportunità mercato per mercato. E man mano che le leggi locali e federali si evolvono, esploreremo opportunità con i commercianti che operano in altre regioni”, ha detto a Reuters il portavoce di Uber.