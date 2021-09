Uber Eats lancia le mappe con i ristoranti che fanno pickup

di Marco Locatelli 23 Settembre 2021

Con Uber Eats è possibile fare ordinazioni con possibilità di consegna pickup, Cosa significa? Il cliente, dopo aver effettuato l’ordine sulla piattaforma, può ritirare il cibo direttamente al locale dando così un taglio netto alle code e ai tempi di consegna.

Per questo motivo, Uber Eats lancia le mappe interattive grazie alle quali i clienti possono scoprire quali sono i ristoranti che forniscono il servizio di pickup.

Ma come funziona di preciso questo pickup? Basta semplicemente effettuare un’ordine sull’applicazione, pagare online come sempre, e seguire i tempi di preparazione senza dover poi attendere in fila e infine passare al ristorante a ritirare l’ordine risparmiando così anche le spese per la consegna a domicilio.

Le nuove mappe interattive mostrano inoltre anche 35 emoji associate a vari tipi di cibo, dal sushi alla pizza, che permettono ai clienti di andare alla ricerca del ristorante in maniera molto più semplice immediata.