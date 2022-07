Ucraina, 300 metri di tubo per far passare la vodka attraverso i confini: denunciato contrabbandiere

Un contrabbandiere è finito nei pasticci per avere utilizzato un sistema di tubature per importare illegalmente della vodka in Ucraina.

di Luca Venturino 28 Luglio 2022

Guerra in corso ed economia a terra – per tirarsi su il morale niente di meglio che un bicchierino, giusto? Dev’essere stata questa la linea di pensiero adottata da un contrabbandiere 32enne che di fatto utilizzava un sistema di tubature lungo 300 metri per far giungere la vodka dalla Moldavia fino alla sua abitazione in Ucraina, scavalcando illegalmente il confine tra i due Paesi. I funzionari di frontiera ucraini hanno scoperto il tutto un po’ per caso, fiutando “il caratteristico odore dell’alcol” mentre erano impegnati in alcune operazioni di pattuglia vicino alla città di Podilsk, nel sud-est del Paese.

Incuriositi, i militari si sono messi al lavoro e hanno trovato – e qui citiamo direttamente il rapporto del Dipartimento del Servizio di frontiera dello Stato – “300 metri di tubo in polietilene che si estendevano al confine di stato in direzione dell’abitazione privata di un cittadino ucraino”. Tubo che, come vi abbiamo anticipato, era di fatto utilizzato come “autostrada” per il trasferimento illegale di alcolici in Ucraina. Non è chiaro da quanto il sistema di tubature fosse effettivamente operativo, né se il contrabbandiere fosse interessato in una particolare marca di vodka: il nostro protagonista si trova ora sotto inchiesta penale, aggravata dal tentativo di corruzione di un agente.

Importante notare, infine, che consumare alcol è tuttora legale in Ucraina, anche se di fatto la legge marziale ha imposto restrizioni su quando e dove i cittadini possono acquistare delle bevande alcoliche. Alcune distillerie, come XDar, hanno nel frattempo ripreso la produzione.