Ucraina, chef converte il suo ristorante in un rifugio antiaereo

Ievgen Klopotenko, vincitore di Master Chef Ukraine, ha deciso di trasformare il suo ristorante in un rifugio antiaereo per sostenere .

di Marco Locatelli 2 Marzo 2022

Uno chef ucraino ha trasformato (letteralmente) il suo ristorante in un rifugio antiaereo per dar da mangiare ai civili della resistenza che stanno combattendo le forze armate russe.

Lui si chiama Ievgen Klopotenko, vincitore di Master Chef Ukraine, e lunedì si è unito a “Fox & Friends” per discutere dei suoi sforzi e di come stia aiutando coloro che combattono in prima linea per proteggere la sovranità dell’Ucraina.

“Voglio che l’Ucraina sia l’Ucraina”, ha detto Klopotenko al co-conduttore Ainsley Earhardt. “Sto combattendo per questo già da otto anni… C’è solo una cosa che posso fare. Dovrei combattere per il mio paese. Se non sono bravo come soldato, allora è meglio non andare nell’esercito”, ha continuato. “Ma posso dare supporto. Posso fare molte cose che aiuteranno l’esercito ucraino. Hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di soldi. Questo io lo posso fare”.

Nonostante le preoccupazioni circa le derrate alimentari, Klopotenko ha affermato di aver contattato i fornitori per assicurarsi di avere forniture sufficienti per sfamare coloro che stanno combattendo. “Non abbiamo problemi per ora, ma sono solo quattro giorni di guerra”, ha detto Klopotenko. “Vedremo cosa accadrà tra una settimana, ma per ora, grazie a Dio, va tutto bene”.