Ucraina: Esselunga invia tir carichi di cibo e organizza una raccolta fondi

di Luca Venturino 4 Marzo 2022

Anche Esselunga partecipa allo sforzo solidale per aiutare l’Ucraina: la società della grande distribuzione, infatti, sta inviando nel Paese invaso dalle forze armate russe dei tir (tra cui alcuni di proprietà della società stessa) numerose derrate alimentari e prodotti di prima necessità come pasta, olio, latte, riso, legumi, tonno, omogeneizzati, pannolini e prodotti per l’igiene personale.

Inoltre, Esselunga ha anche organizzato una raccolta fondi che permette ai clienti con carte Fidaty di utilizzare i punti maturati per dare il proprio personalissimo contributo: per ogni 500 punti destinati ad aiutare il popolo ucraino, infatti, Esselunga donerà 10 euro in beni di prima necessità e di primo soccorso. L’iniziativa nasce anche grazie alla cooperazione con Croce Rossa Italiana e altre società nazionali attualmente impegnate nell’emergenza umanitaria; e permette di partecipare tramite il sito o l’app ufficiale dell’azienda (e, nei prossimi giorni, anche presso i punti vendita della catena). In cambio, inoltre, i clienti riceveranno in omaggio una confezione di pasta Esselunga di filiera 100% italiana.