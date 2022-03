di Marco Locatelli 1 Marzo 2022

Le scorte di cibo dei soldati russi sono scadute nel 2015. A testimoniarlo un video pubblicato sui social da un militare ucraino e che è diventato virale in poco tempo.

Il soldato ucraino – come si vede nel video qui sotto – ha trovato le razioni da campo nei luoghi di battaglia. Nella clip il militare, rivolgendosi alle madri dei soldati russi: “Guardate cosa stanno facendo, mandano a morire i vostri figli per niente e non danno neanche del cibo sano”.