Ucraina, la Campania produrrà 2 milioni di quintali di grano e mais in più

di Luca Venturino 14 Marzo 2022

La Campania è pronta ad aumentare la propria produzione di mais e grano (sia quello duro, utilizzato per la pasta, che tenero, impiegato per la panificazione e pasticceria) di circa 2 milioni di quintali, in modo da tamponare l’imperversare della crisi del settore agroalimentare e le conseguenze del conflitto in atto in Ucraina.

Si tratta di una manovra che punta, nel tempo, al raggiungimento dell’autosufficienza della Regione e che, alla luce delle più recenti quotazioni del grano in borsa potrebbe anche rappresentare un investimento più che proficuo per le aziende agricole locali. Stando alle parole di Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania e vicepresidente nazionale, che ha annunciato la misura, si tratta di “un’occasione che potrebbe segnare la svolta per l’intero comparto nel ridurre la dipendenza dall’estero”, contribuendo allo stesso tempo a declinare le produzioni del territorio ai modelli di biodiversità e sostenibilità. “È importante rafforzare il comparto attraverso la coltivazione dei terreni incolti con un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio e con bacini di accumulo delle acque piovane per combattere la siccità”, ha continuato Masiello “non si può più pensare di dipendere da altre realtà perché alla prima situazione come quella in corso, si rischia di rimanere a terra”.