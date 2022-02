Ucraina, la guerra del grano: colpita da un razzo una nave mercantile

di Valentina Dirindin 26 Febbraio 2022

È stata colpita da un razzo russo una nave mercantile diretta al porto di Yuzhny per caricare grano: a denunciare quello che sembra uno strategico fronte di guerra relativo agli approvvigionamenti di grano è il governo ucraino. La nave mercantile Namura Queen – battente bandiera panamense -, secondo le fonti, è stata colpita mentre si trovava al largo delle coste dell’Ucraina nel Mar Nero.

“Secondo le informazioni del controllo del traffico e del servizio della Capitaneria di porto alle 12:55 al punto di ancoraggio n. 358 un razzo ha colpito la poppa della Namura Queen”, riporta a Reuters l’agente marittimo ucraino Stark Shipping. “La nave battente bandiera di Panama si stava dirigendo verso il porto di Pivdennyi. C’è stato un incendio sulla nave, il rimorchiatore P&O STAR si è mosso in soccorso. La situazione è sotto controllo”.

Il razzo ha infatti causato un incendio a bordo, che per fortuna è stato domato in fretta. Questo attacco però fa capire quanto possa essere strategico all’interno del conflitto la gestione degli approvvigionamenti di grano, che è uno dei temi che sta mettendo in allarme l’Europa, preoccupata – tra le tante conseguenze della guerra appena scoppiata – per le difficoltà nel rifornirsi di grano e per il conseguente aumento dei prezzi della materia prima.