Ucraina: la regione di Kherson, controllata dalla Russia, sta esportando grano verso Mosca

di Luca Venturino 30 Maggio 2022

L’Unione Europea è impegnata nella pianificazione di una missione navale speciale per facilitare l’uscita del grano attualmente bloccato nei silos e nei porti dell’Ucraina – ma la Russia non ha alcuna intenzione di restare a guardare con le mani in mano. Stando a quanto riportato da Reuters, infatti, la regione di Kherson (situata nell’Ucraina meridionale ma, di fatto, sotto il controllo della Russia) ha iniziato a esportare il grano raccolto l’anno scorso verso Mosca.

“Abbiamo spazio per immagazzinare il nuovo raccolto, anche se in realtà abbiamo già molto grano qui” ha commentato ai microfoni dell’agenzia di stampa TASS Kirill Stremousov, vice capo dell’amministrazione militare-civile della regione ucraina attualmente amministrata dalla Russia. “I cittadini ne hanno esportato una parte dopo aver preso degli accordi con degli acquirenti dalla parte russa”. Lo stesso Stremousov ha poi aggiunto che l’amministrazione locale sta tuttora conducendo delle trattative sulle consegne di semi di girasole per la produzione di olio negli impianti di lavorazione sia della regione di Kherson che della Russia. Infine, ha spiegato che i funzionari della regione hanno già programmato la tabella di marcia e per i raccolti invernali: i lavori “dovrebbero iniziare entro il 20 di giugno”.