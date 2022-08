Ucraina: la regione di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, esporta 7 mila tonnellate di grano al giorno

di Luca Venturino 22 Agosto 2022

L’area limitrofa alla città di Zaporizhzhia, situata nella regione sudorientale dell’Ucraina ma attualmente sotto il controllo della Russia, starebbe esportando fino a 7 mila tonnellate di grano al giorno verso acquirenti sconosciuti. Secondo le autorità russe installate nella regione in questione, infatti, ben 5 mila tonnellate di grano vengono trasportare ogni giorni su ferrovia e altre 2 mila tramite veicoli su strade tradizionale: una mole di esportazione che fa tornare in mente le accuse del cosiddetto Granaio d’Europa che, negli scorsi mesi, aveva a più riprese puntato il dito contro Mosca accusandola di aver cominciato a rubare grano dai territori sequestrati dalle forze armate.

Vi ricordiamo, per di più, che nel mese di luglio Yevgeny Balitsky, il capo dell’amministrazione installata dalla Russia, aveva affermato che l’area di Zaporizhzhia controllata dalle sue forze aveva raggiunto accordi per vendere grano all’Iraq, all’Iran e all’Arabia Saudita, ma come già accennato non ha voluto specificare verso quali Paesi siano indirizzate le tonnellate di grano attualmente in fase di export. Infine, Balitsky ha anche annunciato che il flusso delle esportazioni dovrebbe aumentare ancora una volta quando il porto ucraino di Berdyansk, sul Mar d’Azov, anch’esso controllato dalla Russia, ripristinerà le operazioni di carico e scarico. “”Il problema sta per essere risolto e inizieremo anche a caricare dei cargo verso la Turchia” ha spiegato a tal proposito Balitsky.