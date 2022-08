Ucraina, la seconda nave cargo è a Ravenna: trasporta 11 mila tonnellate di soia

di Luca Venturino 17 Agosto 2022

La seconda nave cargo ucraina si trova nella acque di Ravenna, in attesa di poter fare il suo ingresso nel porto cittadino: si tratta, secondo quanto lasciato trapelare dalle autorità portuali, della Sacura, battente bandiera liberiana, che trasporta al suo intero 11 mila tonnellate di semi di soia destinati all’alimentazione animale. Si tratta, come appena accennato, del secondo mercantile gialloblù giunto sulle coste dello Stivale dopo gli accordi raggiunti in quel di Istanbul: il primo era atteso per il 12 agosto e trasportava 13 mila tonnellate di mais.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la Sacura è salpata dal porto ucraino di Yuzhnyy nella giornata dell’8 agosto e, dopo una breve tappa a Istanbul nel 10 e 11 agosto per i controlli di sicurezza da protocollo, ha infine preso la rotta per giungere verso le coste italiane. Importante notare, per di più, che anche la sopracitata prima nave cargo – quella trasportante il mais di cui sopra, per intenderci – si trova al momento ormeggiata in banchina al porto di Ravenna: autorità portuali hanno comunicato che dovrebbe terminare le operazioni commerciali entro la giornata di oggi in modo da lasciare spazio alla “collega”. Nel frattempo, qualche chilometro più a sud, a Monopoli, si segnala anche l’arrivo della terza nave ucraina: si tratta della Mustafa Necati con 6mila tonnellate di olio di semi di girasole per il gruppo Marseglia, che ha sede nel Barese.