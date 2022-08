Ucraina, le esportazioni agricole dovrebbero raddoppiare nei prossimi mesi

di Luca Venturino 30 Agosto 2022

Il flusso di esportazioni agricole dell’Ucraina potrebbe salire a circa 6,5 milioni di tonnellate entro il mese di ottobre, raddoppiando di fatto il volume visto durante il mese di luglio. Questo, in parole povere, è quanto sostiene il ministro dell’agricoltura locale, Mykola Solsky, riferendosi alla recente riapertura dei porti nazionali sulle acque del Mar Nero. Considerato come uno dei maggiori esportatori mondiali di cereali, le esportazioni ucraine sono crollate in seguito all’invasione da parte delle forze russe, che ha determinato la distruzione di alcuni territori agricoli e, come già accennato, il blocco agli sbocchi marittimi.

Secondo le stime ufficiali, il raccolto di grano ucraino nel 2022 dovrebbe scendere a 50 milioni di tonnellate da un record di 86 milioni di tonnellate nel 2021: “Il grano in Ucraina quest’anno è di qualità inferiore rispetto allo scorso anno” ha commentato a tal proposito il ministro Solsky. “La pulizia in alcune regioni è stata ritardata a causa della pioggia e vediamo problemi di qualità”. La superficie per il raccolto di grano e orzo invernale, per di più, potrebbe essere destinata a diminuire almeno del 20% a causa delle conseguenze della guerra; e ci si aspettano restrizioni anche per quanto riguarda l’area di semina per il mais, che con ogni probabilità verrà sostituito con semi di soia o di girasole.

“La raccolta del girasole inizierà nelle prossime settimane e il 10 settembre verrà raccolto il mais”, ha affermato ancora Solsky. I funzionari si aspettano che le principali esportazioni agricole dell’Ucraina – cereali, semi oleosi e oli – aumenteranno a circa 4 milioni di tonnellate ad agosto, dai 3 milioni di tonnellate di luglio, e Solsky ha affermato che il governo non alcun programma di frenare le esportazioni agricole.