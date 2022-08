Ucraina, McDonald’s si prepara per riaprire i suoi ristoranti

McDonald's si sta preparando per riaprire alcuni ristoranti in Ucraina anche se, per il momento, non è stata indicata una data precisa.

di Luca Venturino 11 Agosto 2022

Gli inconfondibili archi dorati di McDonald’s si stanno preparando per la riapertura in alcune zone dell’Ucraina: a distanza di sei mesi circa dall’inizio delle ostilità con la Russia, infatti, il colosso a stelle e strisce del fast food ha annunciato in maniera ufficiale che prevede di aprire alcuni dei suoi ristoranti nel cosiddetto Granaio d’Europa. McDonald’s aveva infatti deciso di chiudere tutti i suoi punti vendita sul territorio nazionale a una manciata di giorni dall’invasione russa – anche se, durante i primissimi giorni di combattimento, il personale dei ristoranti in questione conquistò l’alloro della cronaca per aver preso a distribuire cibo e acqua ai cittadini e ai soldati impegnati nei combattimenti.

Prima di farsi prendere dall’entusiasmo, tuttavia, è opportuno notare che di fatto la catena di fast food non ha ancora indicato una data precisa per la riapertura dei propri locali – e, a essere del tutto sinceri, non ha neanche specificato quali ristoranti torneranno effettivamente operativi e quali invece continueranno a restare chiusi per i tempi a venire, anche se di fatto ha indicato grossomodo l’area di Kiev e le terre a ovest come i territori interessati dalle riaperture. In ogni caso, McDonald’s ha precisato che nei prossimi mesi comincerà a rifornire prodotti e a richiamare i dipendenti nella capitale ucraina e nell’ovest, dove le attività potranno – si spera – operare in sicurezza.