Ucraina: su Telegram un deputato denuncia il rapimento di un noto produttore di vodka

di Luca Venturino 11 Aprile 2022

Nikolay Petrenko è il proprietario di Zlatogor, un marchio di vodka famoso in Ucraina per le bottiglie a forma di armi da fuoco come kalashnikov, fucili o pistole; e da qualche tempo risulta essere del tutto irreperibile: al momento, l’ipotesi più accreditata è che sia stato rapito nella sua stessa abitazione da una squadra di uomini armati vestiti con mimetica militare in un blitz.

Diciamo “ipotesi accreditata” e non semplice “voce di corridoio” perché di fatto non si tratta di un rumor nato negli abissi più bui di Twitter, poi spammato e rimbalzato tra bot e simili fino a giungere allo statuto di notizia. La fonte è ben più attendibile: il tutto ha infatti avuto origine da un messaggio che il deputato ucraino Oleksandr Dubinsky ha diffuso sul proprio canale Telegram: “Ieri sera il proprietario del marchio Zlatogor Nikolay Petrenko è stato rapito da sconosciuti in mimetica dalla sua stessa casa, nel villaggio di Kozin”, ha scritto. “La casa è stata derubata”.