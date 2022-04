Ucraina: ucciso a Mariupol il fondatore di Veterano Pizza, nota catena di pizzerie

di Luca Venturino 12 Aprile 2022

Rafael Agayev aveva già imbracciato il fucile durante la guerra in Donbass, e al suo ritorno, nel 2016, ha co-fondato il primo locale di Veterano Pizza, nota catena di pizzerie in Ucraina; e lo stesso senso di dovere nei confronti della sua patria l’aveva spinto a unirsi nuovamente alle forze militari impegnate nell’operazione di difesa della città di Mariupol. Questa volta, tuttavia, il nemico ha avuto la meglio e Rafael è rimasto ucciso.

L’annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook di Veterano Pizza: “È grazie a Raf che ognuno di voi ha una pizza preferita, per tutti i gusti”, si legge nel post in questione. “Tanti anni fa, Raf insegnò a Leonid a cucinare la pizza, e insegnò ai nostri camerieri le doti del servizio. C’è sempre stato, era un amico, un marito, un padre. E soprattutto è stato ed è un Eroe”. I locali della catena riprendevano perfettamente lo spirito combattivo e la storia di Rafael: alle pareti foto dei combattenti ucraini del Donbass, riproduzioni di armi, i ripiani dei tavolini decorati con bossoli di kalashnikov sotto vetro. “Ricordiamo tutti quelli che rischiano la vita per il bene dell’Ucraina libera” continua il post su Facebook. “Ci vediamo, Raf, un giorno ci incontreremo tutti per la pizza più deliziosa”.