Ucraina, un agricoltore ruba un carro armato russo usando un trattore

di Luca Venturino 28 Febbraio 2022

Lista di cose che la Russia non si aspettava di dover affrontare durante l’invasione dell’Ucraina: numero uno, una solidarietà su scala quasi globale che condannasse l’attacco con sanzioni pesantissime. Numero due, un agricoltore ucraino che rubasse un carro armato trascinandolo via con un trattore.

If true, it’s probably the first tank ever stolen by a farmer… ))

Ukrainians are tough cookies indeed. #StandWithUkraine #russiagohome pic.twitter.com/TY0sigffaM — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022

La videoclip è stata apparsa sul profilo Twitter di Oleksandr Sherba, diplomatico ed ex ambasciatore dell’Ucraina in Austria, che ha commentato il tutto scrivendo: “Se è vero, è probabilmente il primo carro armato a essere mai stato rubato da un contadino. Gli ucraini sono davvero dei duri”. Il video pare essere stato girato in una zona rurale vicino a Kakhovka, nel villaggio di Lyubimovka, nella regione di Kherson, e mostra un trattore che scappa trascinando un carro armato (con la Z che contraddistingue i veicoli armati dell’esercito russo) da un uomo che lo rincorre disperatamente. La clip è stata anche rilanciata dall’account ufficiale della guardia nazionale ucraina e la notizia confermata dall’agenzia di stampa Ukrainian Independent Information Agency; ma ben anche fosse falsa immaginiamo che momenti di buonumore innocuo e passeggero come questo siano più che benvenuti per tenere alto il morale.