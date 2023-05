Uffizi, in arrivo due nuove caffetterie: Scudieri vince in tribunale contro Opera Laboratori

di Manuela Chimera 30 Maggio 2023

Buone notizie dagli Uffizi di Firenze: qui a breve apriranno due nuove caffetterie. In realtà il progetto era nell’aria da un po’, ma tutto si era fermato a causa un problema legale sorto fra i due servizi di ristorazione arrivati primi e secondi nella gara di appalto. Alla fine il tribunale ha dato ragione al primo arrivato, Scudieri, respingendo il riscorso del secondo arrivato, Opera Laboratori.

Uffizi: a breve aprono due nuove caffetterie

A breve i turisti in visita alle Gallerie degli Uffizi di Firenze potranno andare a rifocillarsi anche nelle due nuove caffetterie in procinto di essere realizzate. In pratica, come di consueto in questi casi, quando si era deciso di aprire una nuova caffetteria a Palazzo Pitti e una Kaffehaus presso il Giardino di Boboli, ecco che era stata indetta una gara di appalto. A vincerla era stato il servizio di ristorazione del gruppo Scudieri International, arrivato davanti all’altro servizio di ristorazione, Opera Laboratori.

Solo che quest’ultima si era opposta al risultato della gara d’appalto e aveva fatto ricorso al Tar della Toscana. A quel punto il Tar, lo scorso gennaio, aveva deciso di sospendere tutta la procedura, ritardando dunque l’apertura dei locali. Questo perché, a seguito del ricordo di Opera Laboratori, aveva richiesto a Scudieri International tutta la documentazione del caso per capire quale fosse la data esatta in cui il presidente del CDA e l’AD della società avevano “acquisito la cittadinanza kasaka”.

Opera Laboratori, infatti, si era appellata a un divieto inserito nel regolamento UE 2022/576 secondo il quale è fatto divieto di “aggiudicare appalti e concessioni o di proseguire contratti con persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di un cittadino russo o di un’entità stabilita in Russia”.

I giudici del Tar, acquisite tutte le informazioni del caso, hanno così pronunciato la loro sentenza, finendo con il respingere il ricorso presentato da Opera Laboratori. In una nota stampa diramata dagli stessi Uffizi, ecco che si legge che i giudici hanno deciso di respingere il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti a causa delle “infondatezze di tutte le censure proposte”.

La nota del museo ha poi proseguito informando tutti che, visto lo sblocco della situazione, ecco che le Gallerie provvederanno subito a termine l’iter contrattuale con il nuovo concessionario. Il che significa che nel giro di alcune settimane apriranno le nuove caffetterie di Palazzo Pitti e delle Kaffehaus di Boboli.

Eike Schimidt, il direttore delle Gallerie degli Uffizi, ha aggunto che, finalmente, presto potranno offrire ai turisti del giardino di Boboli bevande con cui rinfrescarsi durante l’estate, cioccolata calda durante l’inverno e specialità toscane per tutto l’anno. Inoltre nella Kaffehaus offriranno anche specialità austriache.